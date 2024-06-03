Україна

Миколенко не зіграє з німцями.

Сьогодні в Нюрнберзі на стадіоні "Макс Морлок" збірна України проведе товариський матч проти команди Німеччини.

Офіційна заявка збірної України на матч проти Німеччини (за номерами):

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.

З тих футболістів, які зараз перебувають у таборі збірної України, до заявки не потрапив Віталій Миколенко.

Товариський матч між Україною та Німеччиною відбудеться 3 червня о 21:45 за київським часом.