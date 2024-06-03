Олександр Марков вирішив не продовжувати співпрацю з Олександрією.
Олександр Марков, Олександрія
03 червня 2024, 10:04
Олександрія на своєму сайті оголосила про відхід з клубу спортивного директора Олександра Маркова.
"Олександр займав посаду спортивного директора Олександрії із травня 2021 року. За цей період він став кваліфікованим і затребуваним фахівцем своєї справи, зробивши вагомий внесок у розвиток нашого клубу", — йдеться у заяві клубу.
Раніше стало відомо, що Калітвінцев залишив Олександрію.