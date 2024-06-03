Україна

Олександр Марков вирішив не продовжувати співпрацю з Олександрією.

Олександрія на своєму сайті оголосила про відхід з клубу спортивного директора Олександра Маркова.

"Олександр займав посаду спортивного директора Олександрії із травня 2021 року. За цей період він став кваліфікованим і затребуваним фахівцем своєї справи, зробивши вагомий внесок у розвиток нашого клубу", — йдеться у заяві клубу.

Раніше стало відомо, що Калітвінцев залишив Олександрію.