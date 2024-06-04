Україна

Підтвердження солідарності та добрих відносин між двома країнами.

3 червня перед товариським матчем національних збірних Німеччини та України в Нюрнберзі, який завершився нульовою нічиєю, між футбольними асоціаціями двох країн в особі їхніх президентів, Бернда Нойндорфа та Андрія Шевченка, було підписано меморандум про співпрацю.

"Україна грає другий за рік товариський матч із Німеччиною. Для мене це підтвердження солідарності та добрих відносин між нашими двома країнами, — сказав президент УАФ Андрій Шевченко. — Також сьогодні німецька та українська асоціації зробили ще один крок уперед і підписали меморандум про співпрацю. Наш перший спільний проєкт буде зосереджений на організації літніх таборів для оздоровлення дітей із гарячих регіонів України — Харківської, Запорізької та інших областей, а також на підтримці дитячих тренерів у процесі навчання. Упевнений, що в наших двох асоціацій попереду ще багато інших важливих проєктів. DFB і президенте Нойндорфе, дякую!"

Нагадаємо, у травні меморандум про співпрацю підписали президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та президент Французької футбольної федерації Філіп Діалло.