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Редакція Football.ua щомісяця виділятиме рейтинг з десяти найсильніших футболістів у боротьбі за звання найкращого за підсумками сезону-2023/24.

Як би футбольна громадськість в останні роки не ставилася до індивідуальної нагороди від France Football під назвою Золотий м'яч, вона продовжує залишатися найпрестижнішою і найбажанішою для кожного футболіста.

Нагадаємо, редакція Football.ua запустила цикл матеріалів, які будуть публікуватися щомісяця протягом року, з рейтингом найкращих гравців у європейському футболі в режимі лайв на той чи інший період часу.

Протягом року цей рейтинг може кардинально змінюватися, що дозволить вам відстежити, як і коли позиції футболістів та шанси на отримання нагороди зазнавали змін. Наприклад, в один період гравець може очолювати такий рейтинг у боротьбі за Золотий м'яч, а вже через умовні півроку — і зовсім випасти з десятки найкращих із різних причин.

Ми виділили десятку найкращих за підсумками серпня, вересня, жовтня, листопада та грудня 2023 року, а також січня, лютого, березня, квітня та травня 2024 року.

P.S. Якби фінал Ліги чемпіонів відбувся в травні, то ми б змінили наш рейтинг, футболісти Реала отримали б вищу позицію. Однак це підсумки за травень, які не включають себе поєдинок, що відбувся 1 червня.

10. Серу Гірассі

Позиція: нападник

Клуб: Штутгарт

Країна: Гвінея

Матчі: 30

Голи: 30

Асисти: 3

Відмінний сезон від гвінейця. Він не тільки став другим найкращим бомбардиром сезону-2023/24 у Бундеслізі, а й фінішував на другій сходинці зі Штутгартом, випередивши кризову Баварію. У якій би формі не був мюнхенський клуб, обійти його — солідне досягнення.

І тільки неймовірна гра Гаррі Кейна не дозволила Гірассі стати найкращим бомбадиром чемпіонату Німеччини в сезоні, що завершився.

У травні Серу провів три поєдинки, в яких записав на свій рахунок три голи й одну результативну передачу. Асист, до слова, був у грі проти Баварії.

9. Коул Палмер

Позиція: півзахисник

Клуб: Челсі

Країна: Англія

Матчі: 48

Голи: 27

Асисти: 15

Феноменальний сезон від Коула Палмера. Цікаво, що він, фактично, мало не одноосібно, зробив так, що цей сезон для Челсі став "історичним". Все-таки порівняно з попереднім сезоном солідний прогрес, та ще й у єврокубках гратиме лондонський клуб.

Не думайте, що ми знущаємося над Челсі, але з огляду на те, як розвивався сезон для "синіх", посісти шосте місце і потрапити до Ліги Конференцій — уже добре. Лондонці взагалі могли грати в Лізі Європи, проте перемога Манчестер Юнайтед у Кубку Англії дещо негативно скрасила сезон для Челсі.

У травні Коул провів 4 гри: на його рахунку 2 голи та 2 асисти.

8. Лаутаро Мартінес

Позиція: нападник

Клуб: Інтер

Країна: Аргентина

Матчі: 44

Голи: 27

Асисти: 7

Відверто кажучи, Лаутаро останні два місяці провів не найкращим чином, якщо говорити з точки зору результативності. Однак Інтер став чемпіоном у Серії А, а багато в чому це заслуга аргентинця.

Крім того, у травні у "нерадзуррі" не було особливої мотивації викладатися на повну котушку, бо титул був уже в кишені.

У травні Лаутаро провів три гри: на його рахунку один гол і одна результативна передача.

7. Артем Довбик

Позиція: нападник

Клуб: Жирона

Країна: Україна

Матчі: 41

Голи: 25

Асисти: 10

Наш український козак, який став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії сезону-2023/24! Хто б міг повірити, що таке станеться так одразу? Що Артем заграє в європейському топ-чемпіонаті, та ще й у такий спосіб? Думаємо, що ніхто.

Гонка бомбардирів була спекотною, і Довбик буквально в останньому турі взяв гору над іншими претендентами. Була і частка везіння, але щастить найсильнішим, як то кажуть.

У травні Довбик провів 3 матчі: на його рахунку 4 голи і 1 результативна передача.

6. Флоріан Вірц

Позиція: півзахисник

Клуб: Баєр

Країна: Німеччина

Матчі: 49

Голи: 18

Асисти: 20

Феноменальний Баєр, феноменальний Вірц. Що ще додати? Так, клуб із Леверкузена не зумів зробити золотий требл, поступившись у фіналі Ліги Європи Аталанті. Але, загалом, яка різниця? Цей сезон Баєра увійшов в історію: як клубну, так і, ймовірно, світову.

І багато в чому завдяки 21-річному атакувальному півзахиснику.

Тепер усі очікують, що Вірц проявить себе на чемпіонаті Європи-2024, який пройде в Німеччині.

5. Кіліан Мбаппе

Позиція: нападник

Клуб: ПСЖ

Країна: Франція

Матчі: 48

Голи: 44

Асисти: 10

Як можна оцінити сезон для ПСЖ? Виграли всі локальні трофеї, але в Лізі чемпіонів дійшли лише до півфіналу. Хоча давним-давно відомо, що власники хочуть виграти головний єврокубковий трофей. Але все не вдається.

Мбаппе як завжди провів сезон на найвищому рівні, показавши вражаючу результативність. Далі — виступи на чемпіонаті Європи і, ймовірно, приміряє на себе форму мадридського Реала.

Свій останній матч за ПСЖ Мбаппе вже провів, вигравши зі столичною командою Кубок Франції в поєдинку проти Ліона (2:1).

4. Вінісіус Жуніор

Позиція: вінгер

Клуб: Реал

Країна: Бразилія

Матчі: 38

Голи: 23

Асисти: 11

Сильний сезон від Реала, сильний сезон від Віні. Так, скандали навколо 23-річного футболіста не вщухають, але гравець він першокласний. І, найімовірніше, одного разу він виграє Золотий м'яч, з огляду на те, що епоха Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі завершена. Якщо тільки якимось дивом аргентинець і цього разу не примудриться перемогти.

Вінісіус Жуніор міг би бути й вищим у нашому рейтингу, проте є футболісти, які не менш яскраво проводять сезон, щонайменше, з точки зору результативності.

3. Ерлінг Голанд

Позиція: нападник

Клуб: Манчестер Сіті

Країна: Норвегія

Матчі: 45

Голи: 38

Асисти: 6

Після того, як сезоном раніше Манчестер Сіті зробив требл, цей сезон вийшов не таким яскравим. "Містяни" вилетіли на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів від мадридського Реала, але виграли англійську Прем'єр-лігу. Арсенал, найближчий переслідувач Сіті, був дуже сильним, тому колективу Пепу Гвардіоли було дуже і дуже непросто. Але вони впоралися.

Проте у фіналі Кубка Англії Манчестер Сіті втратив можливість оформити золотий дубль, поступившись сусідам по Манчестеру.

Голанд, незважаючи на те, що втратив низку можливостей, є важливою ланкою "містян" і вкотре став найкращим бомбардиром АПЛ.

2. Джуд Беллінгем

Позиція: півзахисник

Клуб: Реал

Країна: Англія

Матчі: 41

Голи: 23

Асисти: 12

Хоч Беллінгем і не став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги, він провів неймовірний сезон за Реал з моменту переходу з дортмундської Боруссії, ставши важливою ланкою і лідером мадридського клубу. І хоч його результативність під кінець сезону спала, його вплив на гру Реала залишається колосальним.

Можна не сумніватися, що в найближчому майбутньому Джуд буде всерйоз претендувати на Золотий м'яч.

Може, навіть у цьому сезоні. Особливо, якщо доб'ється успіху на чемпіонаті Європи-2024 зі збірною Англії.

1. Гаррі Кейн

Позиція: нападник

Клуб: Баварія

Країна: Німеччина

Матчі: 45

Голи: 44

Асисти: 12

Чи можуть бути якісь питання до Гаррі Кейна? Однозначно ні. Англієць зробив усе від себе можливе, щоб Баварія виграла хоч якийсь трофей за підсумками сезону. І насмішки над англійцем дійсно образливі. По спортивному Кейну можна лише поспівчувати.

Найкращий бомбардир чемпіонату Німеччини, володар Золотої бутси, яку вручають найкращому бомбардиру європейських ліг за підсумками сезону. Що ще потрібно зробити англійцю? Він виклався на максимум, але ось форма Баварії залишає бажати кращого.

Крім того, 30-річний футболіст сезоном раніше став гравцем мюнхенської команди, йому не знадобився час на адаптацію, він відразу почав забивати і віддавати результативні передачі. Той випадок, коли партнери не підтримали завзяття Кейна до перемог...