Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український голкіпер дозволив "синьо-жовтим" зберегти свої ворота у недоторканості.

У товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, національна збірна України зіграла у нульову нічию з Німеччиною — господаркою континентальної першості.

Після завершення цього контрольного протистояння на нашому сайті з'явилося опитування, в якому редакція Football.ua запропонувала своїм читачам визначити найкращого гравця в команді Сергія Реброва проти німецької збірної.

Так, за результатами опитування, найкращим гравцем збірної України у матчі з Німеччиною став воротар Анатолій Трубін, який набрав 64,7% голосів. Другим став центральний захисник Ілля Забарний із 9,3% голосів, а трійку найкращих замкнув правий вінгер Віктор Циганков (6,8%).

Результати голосування на Football.ua:

Дивитися відео найкращих моментів та огляд матчу Німеччина — Україна ви можете на Football.ua.