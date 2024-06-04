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Він поїхав на росію в 2021 році.

Півзахисник Крилья Совєтов Дмітрій Іванісеня отримав російське громадянство, повідомляє ресурс країни-окупанта Sport24.

30-річний Іванісеня є вихованцем Шахтаря. Іванісеня народився у Кривому Розі. В Україні він грав за Зорю, Маріуполь та Шахтар. За російський клуб Дмітрій грає з липня 2021-го. Також він має один матч за збірну України — проти Естонії (1:0)..

Нагадаємо, раніше український півзахисник Спеції Віктор Коваленко розповів, як росіяни вбили його друга прямо на блокпосту.