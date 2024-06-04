Україна

Сьогодні олімпійська збірна України розпочне свій виступ на міжнародному турнірі у Франції поєдинком із командою Індонезії.

Головний олімпійської збірної України Руслан Ротань висловився напередодні старту синьо-жовтих в товариському турнірі імені Моріса Ревелло.

Перший матч наша збірна проведе проти Індонезії U-20.

"Насамперед цей турнір дуже важливий для нашої країни. Зараз в Україні війна, і всі розуміють, що перемога в матчах на таких змаганнях підвищує імідж нашої держави. Тож перш за все ми маємо битися за країну, за наших воїнів, адже їм там набагато важче. Треба, щоб про Україну чули в усьому світі, і за це ми маємо стояти, скажімо так, на цьому фронті.

У футбольному плані турнір важливий, адже ми на сьогодні ще не розуміємо, хто з гравців поїде на Олімпійські ігри, кого відпустять, а кого — ні. Це стане відомо саме після змагань у Франції. Тоді ми й оголосимо остаточний склад на олімпійський турнір. Будуть ще дебати, але дуже хотілося б, щоб наша олімпійська збірна була представлена найсильнішим складом.

Крім того, для нас буде важливим досвід ігор на турнірі в Марселі з представниками інших континентів. Адже саме з ними ми зустрінемося на Олімпійських іграх. З азійським, африканським та південноамериканським футболом.

Зараз хочеться більше звертати увагу на свою гру й більше працювати над власними ідеями. Щодо інформації про найближчого суперника, то ми її надали гравцям. Наскільки я знаю, збірна Індонезії — це молода новостворена команда, яка в такому складі зіграла всього кілька матчів. Річ у тім, що їхня основна олімпійська збірна не вийшла на турнір, програвши в перехідних поєдинках. Тож, перш за все, будемо дивитися на свою гру, на наше розуміння та структуру.

У нас була розмова із Сергієм Ребровим, адже в нашому списку є Сікан та Ярмолюк. Вони є також і в резервному списку національної команди і, можливо, будуть довикликані туди. У нашому ж таборі наразі є 26 футболістів, які повинні будуть грати поєдинки через три дні на четвертий. Ми це врахували й тому не плануємо великих навантажень на тренуваннях. У кожного з гравців позаду важкий сезон, десь є втома, як фізична, так і моральна. Але я хочу наголосити, що ми готуємося до Олімпійських ігор. Ще буде час трошки перепочити після турніру у Франції", — сказав Руслан Ротань.