Іспанець не потрібен Барселоні.
АНСУ ФАТІ, GETTY IMAGES
04 червня 2024, 13:15
Севілья хоче оформити оренду форварда Барселони Ансу Фаті.
Відомо, що представники андалусійського клубу здійснили кілька контактів із синьо-гранатовими щодо переходу гравця, адже на гравця не розраховує головний тренер Барси Гансі Флік.
На підписанні Фаті наполягає новий коуч Севільї Хав'єр Гарсія Пім'єнта. Наставник працював з Ансу у дублі Барселони.
Минулий сезон 21-річний вінгер проводить у Брайтоні на правах оренди.
У складі Брайтона Фаті провів 25 матчів, відзначившись 4 голами і 1 асистом.