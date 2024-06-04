Севілья хоче оформити оренду форварда Барселони Ансу Фаті. 

Відомо, що представники андалусійського клубу здійснили кілька контактів із синьо-гранатовими щодо переходу гравця, адже на гравця не розраховує головний тренер Барси Гансі Флік.

На підписанні Фаті наполягає новий коуч Севільї Хав'єр Гарсія Пім'єнта. Наставник працював з Ансу у дублі Барселони.

Минулий сезон 21-річний вінгер проводить у Брайтоні на правах оренди. 
У складі Брайтона Фаті провів 25 матчів, відзначившись 4 голами і 1 асистом. 