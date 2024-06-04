Україна

На нагороду претендують чотири футболісти.

Прес-служба донецького Шахтаря назвала імена претендентів на звання найкращого гравця "гірників" за підсумками сезону-2023/24.

На нагороду номіновано чотирьох футболістів:

- півзахисник Георгій Судаков – 34 матчі, 10 голів та шість асистів;

- хавбек Дмитро Криськів – 38 ігор, п'ять голів та шість асистів;

- вінгер Олександр Зубков — 37 матчів, шість голів та 12 гольових передач;

- нападник Данило Сікан — 42 зустрічі, 16 голів та п'ять асистів.

Проголосувати за одного з кандидатів можна у Telegram-каналі "гірників".

Минулого сезону найкращим був визнаний Судаков, який у цій кампанії п'ять раз визнавався найкращим гравцем місяця.

Нагадаємо, минулого сезону Шахтар оформив золотий дубль, вигравши УПЛ та Кубок України.