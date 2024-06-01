Україна

Участь у голосуванні взяли 10 339 уболівальників.

Півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова визнали найкращим гравцем "гірників" за підсумками травня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За підсумками голосування 21-річний українець набрав 48% голосів, випередивши півзахисника Марлона Гомеса, нападаючого Данила Сікана та захисника Юхима Коноплю.

Загалом у голосуванні взяли участь 10339 уболівальників.

Минулого місяця Судаков провів три зустрічі в УПЛ, в яких забив два м'ячі, у тому числі в чемпіонському матчі проти Динамо, а також віддав три гольові передачі.

Нинішнього сезону Георгій відіграв 34 матчі, в яких забив 10 голів та віддав шість асистів.

Раніше Судаков розповів, що мріє спробувати свої сили в АПЛ.