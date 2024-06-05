Україна

Ігор Суркіс поділився своїми думками щодо трансферної кампанії для "біло-синіх".

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував чутки про зацікавленість європейських клубів до лідерів "біло-синіх", а також підтвердив інтерес до півзахисника Дніпра-1 Олександра Піхальонка.

"Наразі я не маю жодної офіційної пропозиції щодо когось з наших лідерів — чи то Шапаренко, чи то Буяльський. Але стояти на паперті з протягнутою рукою Динамо не буде. Розглядатиме тільки гідні варіанти, які можуть зʼявитися, наприклад, після Євро.

Разом з тим, ми достатньо спроможні, щоб придбати гравця, який цікавить наш тренерський штаб так, як Піхальонок", — наводить слова Суркіса ТаТоТаке.

Цього сезону Піхальонок провів 31 матч, у яких забив шість голів та віддав шість асистів.

Також раніше була інформація про те, що 27-річним українцем цікавиться Шахтар, але сам футболіст відмовився від ідеї переходу до складу "гірників".