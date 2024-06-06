Україна

Президент УАФ дав інтерв'ю італійській пресі.

Президент УАФ Андрій Шевченко в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport розповів, як в Україні грають у футбол, попри активні бойові дії та ракетний терор з боку країни-окупанта росії.

"Ми провели два чемпіонати, попри війну, яка триває два з половиною роки. Вперше наша збірна також кваліфікувалася на Олімпійські ігри. У нас багато зруйнованих стадіонів, але ми чинимо опір, і є люди, які, як і раніше, інвестують у футбол. Для нас не існує виразу "ми не справляємося". Ми посилаємо сильний сигнал: Україна хоче жити і йти далі, вона не думає лише про спротив.

Ви знаєте, що в Україні є матчі, які розпочалися у суботу, а закінчились у неділю? Десять хвилин, потім тривога, повернення у роздягальню, рестарт тощо. Але українці не здаються. Це послання, яке ми хочемо передати. Співпрацюючи з дружніми федераціями, ми даємо можливість розвиватися дітям та молодим тренерам.

Я освоюю нову професію. Мені цікаво створити систему, ми всюди стежимо за нашою молоддю. Нам потрібен персонал, який звертає увагу на все. Зараз багато наших хлопців грають за межами України, що сприяє їх зростанню.

Робота іноземних тренерів в Україні дуже сильно допомогла. Для нас це було благом. А потім настало велике покращення, коли багато наших футболістів поїхали грати за кордон. Хоча, коли йдеться про такі складні ліги, як італійська, потрібно бути обережним, особливо якщо ти дуже молодий.

Мені свого часу вдалося? У мене тоді вже були деякі результати, я забивав голи Реалу та Барселоні, і у мене був чудовий досвід з Динамо за спиною", — сказав Шевченко.