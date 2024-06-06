Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 5 червня 2024 року.

Національна збірна Іспанії в рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 провела товариський матч проти Андорри, розгромивши суперників на власному полі.

Упродовж усього поєдинку перевага "Фурії Роха" зашкалювала, однак перша половина гри завершилась усього з один забитим м’ячем на її користь, тоді як після перерви з’явився Мікель Оярсабаль і хет-триком прибив гостей. А Ферран Торрес уже під завісу гри закріпив розгромний рахунок.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Іспанія — Андорра у рамках підготовки до Євро-2024:

Іспанія — Андорра 5:0

Голи: Перес, 24, Оярсабаль, 53, 66, 73, Торрес, 81.

Іспанія: Рая — Льоренте (Навас, 46), Вівіан, Кубарсі (Ле Норман, 46), Грімальдо (Кукурелья, 46) — Педрі (Ферімін, 61), А. Гарсія (Субіменді, 67), Баена — Торрес, Мората (Оярсабаль, 46), Перес.

Андорра: Альварес (Гомес, 61) — Сан-Ніколас, К. Гарсія, Льйовера, де Олівейра, Сервос — Рубіо (Клементе, 79), Гільєн (Вієйра, 84), Валес (Рамос, 46), М. Гарсія (Да Кунья, 79) — Фернандес (Пуйоль, 84).