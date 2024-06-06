Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Функціонер прокоментував перспективи на найближчий турнір.

Президент УАФ Андрій Шевченко в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport оцінив перспективи збірної України на Євро-2024.

Англія — фаворит на перемогу на Євро-2024 за версією Opta, Україна на 16 місці

"Пройти групу, думаю, завдання, яке нам під силу, а що далі — подивимося. Ми — наймолодша команда на турнірі, але в нас є шанс. У нас величезна мотивація — ми граємо за народ, який ніколи не здається.

Фаворити чемпіонату Європи? Англія, Франція, Іспанія та Італія. Ще можна назвати Німеччину. Бельгія, Хорватія та Австрія солідні команди. Збірна України думає про те, щоб пройти групу, а далі крок за кроком.

Це покоління збірної України, повне варіацій, із двома дуже сильними воротарями. Але мені подобається саме здатність варіювати, і мені подобається, як тренер змушує команду грати.

Звичайно, я не втручаюся в роботу Сергія Реброва. Я роблю все можливе, щоб забезпечити його всім необхідним, і наголошую, що пишаюся результатами нашої організації", — наводить слова Шевченка La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України зіграє в групі Е з Румунією, Словаччиною та Бельгією.