Україна

Харківський клуб визначився із місцем проведення зборів.

17 червня головна команда Металіста 1925 розпочне підготовку до сезону-2024/2025.

Перші декілька днів команда працюватиме в Щасливому. А вже 25-го червня Металіст 1925 вирушить на збір до Винників, мешкатиме команда у готелі "City Inn", а тренування проводитиме на полях комплексу "Emily Resort".

Під час цього етапу підготовки Металіст 1925 зіграє щонайменше п'ять контрольних поєдинків, вже є попередні домовленості про матчі з Карпатами, Буковиною та Агробізнесом, які відбудуться 5-го, 8-го та 13-го липня відповідно.



17-го липня команда повернеться до Щасливого, де буде готуватися вже до старту чемпіонату України.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Металіст 1925 вилетів до Першої ліги.