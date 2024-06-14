Україна

Колумбійський захисник може отримати п'ятирічний контракт.

Захисник Форталези Браян Себальос незабаром може стати гравцем київського Динамо. Про це повідомляє журналіст Кіке Сьєрра.

За інформацією джерела, переговори щодо трансферу 23-річного колумбійця знаходяться на завершальній стадії.

Сума трансферу футболіста становитиме близько 1,5 мільйона доларів, а контракт із Браяном буде розрахований на п'ять років.

Також зазначається, що 21 червня, якщо нічого не зміниться, гравець має пройти медичне обстеження, після чого буде підписано контракт.

Цього сезону Себальос виступає на правах оренди за Хуніор. На його рахунку вісім поєдинків.