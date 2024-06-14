Україна

Володар Золотого м'яча вважає, що українцю варто замислитись про своє майбутнє.

Легендарний футболіст, володар Золотого м'яча Ігор Беланов прокоментував становище Андрія Луніна в Реалі.

"Я не можу погодитися з тим, що Лунін має знову стати дублером Куртуа. У Луніна контракт до 2025 року і він не спішить його продовжувати, адже він має пропозиції від топів клубів і його чекає Євро, на якому він може чудово себе проявити. Його не влаштовує перспектива бути вічно запасним і без гарантій ігрового часу він має залишити Реал.

Є зараз два варіанти – або Реал обіцяє йому ігровий час, або Лунін перейде улітку в інший клуб. Варіант із Баварією виглядає непоганим, чув про їхній інтерес", – сказав Беланов.

Нагадаємо, що Лунін — перший українець, який двічі виграв Лігу чемпіонів.