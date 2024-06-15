Україна

Контракт захисника було завершено за обопільною згодою сторін.

Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про відхід захисника Артема Шабанова.

Контракт з 32-річним українцем, розрахований до літа 2025 року, був розірваний за взаємною згодою сторін.

Нагадаємо, Шабанов виступав за житомирський клуб із літа минулого року, залишивши угорський Фегервар на правах вільного агента.

Минулого сезону Шабанов провів 26 матчів, у яких результативними діями не відзначався.

За підсумками сезону Полісся посіло п'яте місце в УПЛ.