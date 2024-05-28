Україна

Житомирський клуб попрощався з голкіпером.

Полісся оголосило про припинення співпраці з голкіпером Артемом Поспєловим.

26-річний гравець приєднався до "вовків" взимку 2022 року. За цей час голкіпер провів 2 гри у складі команди. Матч проти ФСК Маріуполь (0:2) у Першій лізі та матч в 1/16 кубку України проти Агробізнесу (0:2), обидва рази залишивши свої ворота недоторканими.

Нагадаємо, Імад Ашур став новим головним тренером житомирського Полісся.

Сезон-2023/24 УПЛ Полісся завершило на п'ятій сходинці турнірної таблиці, отримавши місце в кваліфікації Ліги конференцій.