Вадим Вітенчук залишив закарпатський клуб.
Вадим Вітенчук, Минай
18 червня 2024, 12:42
Півзахисник Вадим Вітенчук залишив Минай, повідомляє офіційний сайт закарпатців.
У 27-річного півзахисника сплив термін контракту з закарпатським клубом.
Вітенчук приєднався до клубу у липні 2022 року та відіграв у футболці минайців 57 матчів. Вітенчук — рекордсмен клубу за кількістю поєдинків в УПЛ.
На його рахунку 5 забитих мʼячів, один з яких увійшов в історію українського футболу. У матчі 28-го туру УПЛ з Ворсклою Вадим відзначився на 101-й хвилині. Цей точний удар приніс Минаю перемогу у важливому поєдинку та став найпізнішим голом в історії вищого вітчизняного дивізіону.