Україна

Вадим Вітенчук залишив закарпатський клуб.

Півзахисник Вадим Вітенчук залишив Минай, повідомляє офіційний сайт закарпатців.

У 27-річного півзахисника сплив термін контракту з закарпатським клубом.

Вітенчук приєднався до клубу у липні 2022 року та відіграв у футболці минайців 57 матчів. Вітенчук — рекордсмен клубу за кількістю поєдинків в УПЛ.

На його рахунку 5 забитих мʼячів, один з яких увійшов в історію українського футболу. У матчі 28-го туру УПЛ з Ворсклою Вадим відзначився на 101-й хвилині. Цей точний удар приніс Минаю перемогу у важливому поєдинку та став найпізнішим голом в історії вищого вітчизняного дивізіону.