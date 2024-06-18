Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Бельгійці так і не зуміли розпечатати ворота словаків.

Нападник збірної Бельгії Лої Опенда прокоментував інцидент зі скасованим голом Ромелу Лукаку після його гри рукою.

"Я не відчував, що торкаюся м'яча, і тільки коли я побачив повтор на великому екрані, я зрозумів, що моя рука торкнулася м'яча. Але мене в цей момент штовхав захисник, був контакт, і я намагався встояти на ногах.

Так воно і є, я нічого не можу з цим вдіяти. Це правда, що м'яч не змінив напряму, він летів траєкторією мого бігу. Я був першим на м'ячі. Це трохи жорстке рішення. Не було такого, щоб я штовхнув м'яча рукою і завадив захиснику, я вже випередив його.

Але це футбол, рішення ухвалюють судді та VAR", – сказав Опенда.