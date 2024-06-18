Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан французів зламав ніс.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе пропустить решту матчів групового етапу Євро-2024. Про це повідомляє Le Figaro.

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Капітану триколірних, який зламав ніс у грі першого туру проти Австрії (1:0), не робитимуть операцію.

Він пропустить ігри проти Нідерландів і Польщі, а після, якщо Франція вийде в плей-оф, гратиме в масці.

З нідерландцями Франція зіграє 21 червня, з Польщею — 25 червня.

У сезоні-2023/24 Мбаппе провів 49 матчів на клубному рівні: на його рахунку 44 голи і 11 асистів.