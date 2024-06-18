Україна

Команда з Ковалівки вийшла з відпустки.

У понеділок, 17 червня, Колос вийшов із відпустки та провів перше тренування у рамках підготовки до нового сезону.

Команда з Ковалівки готуватиметься до нової кампанії в Україні на своїй базі.

Тренерський штаб Колоса запланував дев'ять спарингів, а імена суперників стануть відомими пізніше.

Перед зборами Колос попрощався із трьома футболістами – захисником Романом Гончаренком та півзахисником Андрієм Тотовицьким – в обох гравців закінчилися контракти.

Також команду залишив багаторічний капітан Вадим Мілько, який вирішив завершити кар'єру.

За підсумками сезону Колос посів 12 місце у турнірній таблиці УПЛ.