Україна

Тренер прокоментував комунікацію у команді.

Владислав Лупашко висловив думку стосовно співпраці з Мироном Маркевичем.

"Зараз Мирон Богданович активно займається трансферною політикою першої команди", — цитує тренера офіційний сайт Карпат.

"Вважаю, що на даному етапі не треба відволікати його.

Звичайно, ми зустрілися, порозмовляли. Переконаний, що проблем не буде й надалі, ми матимемо якісний діалог. У нас спільні цілі в контексті побудови клубної вертикалі".

Влітку Владислав перейшов в Карпати з Інгульця, з яким виграв Першу лігу.