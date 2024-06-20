Тренер прокоментував комунікацію у команді.
Владислав Лупашко, Юа Футбол
20 червня 2024, 20:57
Владислав Лупашко висловив думку стосовно співпраці з Мироном Маркевичем.
"Зараз Мирон Богданович активно займається трансферною політикою першої команди", — цитує тренера офіційний сайт Карпат.
"Вважаю, що на даному етапі не треба відволікати його.
Звичайно, ми зустрілися, порозмовляли. Переконаний, що проблем не буде й надалі, ми матимемо якісний діалог. У нас спільні цілі в контексті побудови клубної вертикалі".
Влітку Владислав перейшов в Карпати з Інгульця, з яким виграв Першу лігу.