Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Словак підтримав Україну.

Напередодні матчу 2-го туру групового етапу Євро — 2024 між Україною та Словаччиною, захисник "Соколів" Давід Ганцко поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Marca.

"У їхній країні склалася складна ситуація. Йде війна. Звичайно, ми відчуваємо до них велике співчуття і бажаємо їм усього найкращого. Минулого року я у складі Феєнорда грав із Шахтарем, і вже тоді в Україні було все не дуже добре. Сподіваюся, в українців усе налагодиться.

Збірна України важкий суперник. Після поразки від румунів, вони будуть дуже небезпечні, тому, що їм нема чого втрачати. Ми налаштовуємося на важку гру", — сказав Ганцко.

Нагадаємо, наступний матч на Євро-2024 Україна проведе проти Словаччини. Гра відбудеться 21 червня та розпочнеться о 16:00 за Києвом.