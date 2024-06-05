Україна

Команда з Петрового подякувала фахівцю за виконану роботу.

Прес-служба Інгульця оголосила про відхід головного тренера Владислава Лупашка.

За словами президента клубу, який став чемпіоном Першої ліги минулого сезону, 37-річний фахівець отримав чотири пропозиції від клубів УПЛ та дві з Європи.

Зважаючи на все, Лупашко прийняв рішення скористатися цим та прийняв одну із пропозицій.

"Після успішного сезону для нашої команди і нашого тренера до Владислава Лупашка проявили інтерес чотири клуби УПЛ і два закордонні клуби. Це молодий, талановитий і неймовірно перспективний тренер. Його внесок у розвиток нашого клубу важко переоцінити.

Гра, яку Інгулець демонстрував протягом сезону, відповідала найвищим професійним стандартам. І найголовніше, що Владислав Вікторович, як людина і тренер – переможець, якого ми з великим жалем, але великою подякою та легким серцем відпускаємо у світ нових викликів.

Сподіваємось, що наша спільна історія ще повториться на найвищому рівні. Успіхів тобі, Владе! Ти назавжди в серцях вболівальників Інгульця", — сказав президент Інгульця Олександр Поворознюк.

За підсумками сезону Інгулець посів перше місце у Першій лізі, випередивши Карпати та вийшов до УПЛ, де зіграє у наступному сезоні.