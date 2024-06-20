Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завтра, о 16:00, телевізор можна не вмикати?

Нападник збірної України Артем Довбик прокоментував майбутню гру зі збірною Словаччини у 2-у турі Євро-2024 та висловився про поразку від Румунії (0:3). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Це дуже збалансована команда, яка добре грає в захисті, як і Румунія. У них дуже хороші два центральні захисники — я як нападник особливо на це дивився. Вони дуже добре відіграли проти одного з найкращих форвардів турніру — Ромелу Лукаку. Півзахисники виконують дуже великий обсяг чорнової роботи в центрі поля. Тому це дуже складний суперник, і я вважаю, що з ними буде важче, ніж із румунами.

Можна сказати, що Румунія дуже добре нас розібрала, і їхній план на гру був дуже вдалим. Вони нейтралізували нашу атаку. Ми тримали м'яч, але якоїсь серйозної загрози не могли створити. Думаю, що, в першу чергу, це заслуга Румунії.

Якось виправдовувати нас я не хочу, критика в наш бік заслужена. Хочу тільки попросити вибачення у вболівальників за цю гру. Перед стартом Євро-2024 було багато очікувань і розмов, що це найкраща збірна України в історії. Але це великий турнір, до якого потрібно підходити, не зважаючи на ситуацію на папері, а доводити все своєю грою. На папері ми були фаворитами, але склалося все інакше", — сказав Довбик.

Нагадаємо, наступний матч на Євро-2024 Україна проведе проти Словаччини. Гра відбудеться 21 червня та розпочнеться о 16:00 за Києвом.