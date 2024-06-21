Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Словацький форвард поділився своїми думками перед грою з Україною.

Нападник збірної Словаччини Томаш Суслов прокоментував майбутній матч Євро-2024 проти України.

"Українці програли першу гру, вони точно будуть заряджені на другу. Я впевнений, що у нас не буде легшої гри, ніж проти Бельгії. Якщо ми хочемо домогтися успіху, ми повинні бути готові викластися на 100% і показати щонайменше такий самий рівень гри, що і проти Бельгії.

Так, мій батько – українець, і для мене це буде особлива гра. Але я словак: я буду боротися за Словаччину і зроблю все можливе, щоб ми досягли успіху в цьому матчі", — наводить слова Суслова прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, 21 червня, о 16:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.