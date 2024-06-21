Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 21 червня і розпочнеться о 19:00.

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Польщі та Австрії – представниками квартату D.

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1 Нідерланди 1 1 0 0 2 1 1 3 2 Франція 1 1 0 0 1 0 1 3 3 Польща 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 Австрія 1 0 0 1 0 1 -1 0

[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

[26] ПОЛЬЩА — АВСТРІЯ [25]

П'ятниця, 21 червня, 19:00. Олімпійський стадіон, Берлін. Головний арбітр — Умут Мелер (Туреччина). Пряма трансляція на MEGOGO.

Обидві національні команди розпочали Євро-2024 із поразок: Польща поступилася Нідерландам (1:2), а Франція обіграла Австрію (1:0).

Коли Польща вирвалася вперед у матчі проти Нідерландів завдяки голу Адама Букси, здавалося, що відсутність Роберта Левандовські може минути без особливих проблем, однак удача була не на їхньому боці і голландці швидко відповіли голом Коді Гакпо. Перемогу "помаранчевим" за п'ять хвилин до кінця зустрічі приніс Ваут Веггорст.

Були ще аспекти гри, які задовольнять головного тренера Міхала Пробежа, у тому числі сім ударів у площину воріт проти топової збірної, але Нідерланди мали 21 удар для порівняння.

Внаслідок поразки поляки завершили свою безпрограшну серію з восьми матчів, і головному тренеру Міхалу Пробєжу є над чим подумати перед поїздкою до столиці Німеччини.

Хоча очікуване повернення Левандовські стане величезним імпульсом для всієї команди, полякам доведеться знайти спосіб пройти згуртовану оборону австрійської команди, якою керує Ральф Рангнік.

Австрія мала довгу безпрограшну серію, перш ніж на старті турніру зустрілася з Францією. Лише автогол Максиміліана Вебера в першому таймі зрештою призвів до того, що ця серія добігла кінця, а Франція насилу досягла успіху в напруженій дуелі.

Зламаний ніс Кіліана Мбаппе з того часу домінував у заголовках газет, а австрійці могли спокійно готуватися до матчу, в якому вони розраховують взяти перші очки. Отримання очка було б бонусом проти Франції, але, безумовно, головна увага австрійців на двох останніх матчах у групі.

Польща ніколи раніше не програвала два матчі поспіль в одному чемпіонаті Європи, а Австрія вперше за останні 18 ігор не змогла забити у ворота суперників.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Міхал Пробєж, головний тренер збірної Польщі: "Австрія грає в агресивний футбол, тому й нам доведеться робити те саме. Але, з іншого боку, цього буде недостатньо. Я хочу, щоб ми робили і те, й інше: грали агресивно, але показували хороший футбол. Якщо ми об'єднаємо ці елементи, наші шанси на перемогу покращаться".

Ральф Рангнік, головний тренер збірної Австрії: "Нашою метою було вийти до фінальної частини Євро. Ми це зробили. Тепер ми хочемо вийти у плей-оф, і ми завжди знали, що для цього нам доведеться обіграти хоча б одну, а може, й дві команди в нашій групі. Наш стиль та гра не побудовані на тому, щоб грати на нічию. Ми гратимемо на перемогу. Решту покаже гра".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Польща: Щесни — Ківьор, Саламон, Беднарек — Залевські, Зелінські, Романчук, Шиманські, Франковські — Левандовські, Букса.

Австрія: Пенц — Мвене, Вебер, Дансо, Пош — Грілліч, Зайвальд — Забітцер, Баумгартнер, Лаймер — Грегорич.

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