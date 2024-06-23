Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи A, у якому зіграють Швейцарія та Німеччина.
Юліан Нагельсманн, Getty Images
23 червня 2024, 21:04
Швейцарія та Німеччина зіграють поміж собою у Франкфурт-на-Майні в рамках третього туру чемпіонату Європи-2024 в квартеті A.
Мурат Якін, на тлі нічиєї проти Шотландії (1:1), залучив до стартового складу Рідера в парі з Ндоє під нападником, яким цього разу буде Емболо.
Юліан Нагельсманн, після перемоги над Угорщиною (2:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Відмер, Фройлер, Джака, Ебішер — Ндоє, Рідер — Емболо.
Запасні: Мвого, Кобель, Стергіу, Ельведі, Закарія, Окафор, Штеффен, Цубер, Цезігер, С’єрро, Варгас, Дуа, Шакірі, Яшарі, Амдуні.
Запасні: Бауманн, тер Штеген, Раум, Гросс, Фюллькруг, Фюріх, Мюллер, Беєр, Шлоттербек, Антон, Сане, Генріхс, Кох, Джан, Ундав.
Німеччина: Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Та, Міттельштедт — Андріх, Кроос — Мусіала, Гюдоган, Вірц — Гаверц.
Гра Швейцарія — Німеччина почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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