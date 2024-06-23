Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи A, у якому зіграють Швейцарія та Німеччина.

Швейцарія та Німеччина зіграють поміж собою у Франкфурт-на-Майні в рамках третього туру чемпіонату Європи-2024 в квартеті A.

Мурат Якін, на тлі нічиєї проти Шотландії (1:1), залучив до стартового складу Рідера в парі з Ндоє під нападником, яким цього разу буде Емболо.

Юліан Нагельсманн, після перемоги над Угорщиною (2:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Відмер, Фройлер, Джака, Ебішер — Ндоє, Рідер — Емболо.

Запасні: Мвого, Кобель, Стергіу, Ельведі, Закарія, Окафор, Штеффен, Цубер, Цезігер, С’єрро, Варгас, Дуа, Шакірі, Яшарі, Амдуні.



Німеччина: Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Та, Міттельштедт — Андріх, Кроос — Мусіала, Гюдоган, Вірц — Гаверц.