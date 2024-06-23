Стали відомі склади команд на матч Євро-2024.
Скотт Маккенна, getty images
23 червня 2024, 21:14
В рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 збірна Шотландії зіграє проти Угорщини.
В стартовому складі шотландців зіграють Біллі Гілмор та Скотт Маккена.
Шотландія: Ганн — Ролстон, Гендрі, Генлі, Маккенна, Робертсон — Макгінн, Гілмор, Макгрегор, Мактоміней — Адамс
Запасні: Келлі, Кларк, Купер, Маккрорі, Тейлор, Крісті, Армстронг, Морган, Джек, Маклін, Форрест, Деніел Джон Конвей, Шенкленд
Угорщина: Гулачі — Ботка, Орбан, Дардої — Болла, Стайлс, Шефер, Керкез — Шоллої, Собослаї — Ворго
Запасні: Дібус, Соппонош, Нодь, Лонг, Болоґг, Солої, Фіоло, Него, Кляйнгайслер, Гоздог, Ката, Нодь, Чобот, Хорват, Адам
Нагадаємо, початок матчу Шотландія — Угорщина заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.