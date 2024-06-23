Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дешам зробить зміни перед матчем з Польщею.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам зробить кадрові зміни перед матчем 3 туру Євро проти Польщі.

Як повідомляє L’Equipe, вінгер Усман Дембеле може бути переведений на лаву запасних. Футболіст діє недостатньо ефективно, у зв'язку з чим тренерський штаб збірної на чолі з Дідьє Дешамом почав розглядати можливість виведення гравця ПСЖ зі стартового складу.

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