Україна

Луганці підписали словенського захисника.

Першим новачком луганської Зорі в це міжсезоння став словенський захисник Жан Тронтель, з яким "чорно-білі" уклали довгостроковий контракт.



Жан перейшов до лав луганців із клубу Мура, Словенія. Йому 24 роки. Грає на позиції правого захисника.



За Муру зіграв 32 поєдинки, в яких забив 2 мʼячі та віддав три гольові передачі.



До цього виступав в клубі Браво Любляна. На його рахунку 132 матчі, 2 голи та 14 результативних передач.



Викликався до збірних Словенії U-16, U-17, U-18, U-19 та U-21.