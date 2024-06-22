Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Clear", представляють текстову трансляцію матчу третього туру Євро-2024, який пройде 26 червня та розпочнеться о 16:00.

У середу, 26 червня, збірна України проведе свій третій матч на Євро-2024, у якому суперником буде Бельгія.

Поєдинок відбудеться у Штутгарті на стадіоні МХП-Арена. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00 за Києвом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Україна — Бельгія

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу з 16:00 за київським часом. Трансляція проходитиме безкоштовно і будь-хто може приєднатися до неї.

У прямому ефірі матч Україна — Бельгія покажуть регіональні канали "Суспільного" ("Суспільне: Київ", "Суспільне: Львів", "Суспільне: Одеса" тощо) та медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України виступає у групі Е. Окрім Бельгії, нашими суперниками є Словаччина та Румунія.

У першому турі команда Сергія Реброва поступилася Румунії (0:3), а потім у другому обіграла Словаччину (2:1).