Захисник збірної Німеччини пропустить 1/8 фіналу Євро через перебір жовтих карток

Джонатан Та отримав друге попередження на турнірі.
Йонатан Глао Та, Getty Images
23 червня 2024, 22:59
У ці хвилини триває другий тайм матчу 3-го туру групового етапу Євро-2024, у якому Німеччина зустрічається зі Швейцарією.
У першому таймі центральний захисник німецької команди Джонатан Та отримав жовту картку.
Це попередження стало для футболіста другим на турнірі — він пропустить матч 1/8 фіналу через перебір.
Нагадаємо, Німеччина незалежно від результату матчу зі Швейцарією вже вийшла в плей-оф, набравши 6 очок.
Гра Швейцарія — Німеччина почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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