Захисник збірної Німеччини пропустить 1/8 фіналу Євро через перебір жовтих карток

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Джонатан Та отримав друге попередження на турнірі.

У ці хвилини триває другий тайм матчу 3-го туру групового етапу Євро-2024, у якому Німеччина зустрічається зі Швейцарією.

У першому таймі центральний захисник німецької команди Джонатан Та отримав жовту картку.

Це попередження стало для футболіста другим на турнірі — він пропустить матч 1/8 фіналу через перебір.

Нагадаємо, Німеччина незалежно від результату матчу зі Швейцарією вже вийшла в плей-оф, набравши 6 очок.