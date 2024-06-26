Україна

Тренер висловив думку стосовно підготовки до нового сезону.

Головний тренер Полісся Імад Ашур прокоментував підготовку команду влітку.

"Стосовно того, в який футбол ми будемо грати, який футбол я вважаю найбільш раціональним і найбільш наближеним до вимог гри, чи вони це відчувають – подивимося ближче вже до матчів", — цитує Імада офіційний сайт клубу.

"Якщо говорити про конект – можу говорити тільки за себе, зі своєї сторони. Наразі кожен день я виходжу внутрішньо трохи виснаженим – не так сильно фізично, але більше внутрішньо. Я дуже скучив за цим відчуттям, і це завдяки гравцям, бо я не витрачаю жодних емоцій на те, щоби когось підганяти або вимушувати щось робити.

Дуже великий ентузіазм, дуже позитивний настрій – це впливає на інтенсивність тренувань, яка у нас з перших днів достатньо висока. Це не може не казати про те, що щось є. Я не хочу просто перебільшувати.

Мені дуже подобається наразі це відчуття, але, знов-таки, я можу говорити за себе. Ми спілкуємося щоденно з гравцями – наче, поки що початок позитивний. Але має показати тільки час, що буде далі. Бо процес складний, і коли почнуться справжні складнощі, тоді ми вже будемо, можливо, не з виключно позитивними емоціями".

Також Полісся дізналося суперника у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.