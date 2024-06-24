Україна

Півзахисник прокоментував співпрацю з тренером Динамо.

Максим Брагару висловив думку стосовно переходу у київське Динамо.

"Чому обрав 45-й ігровий номер? Я починав грати ще в ДЮФЛУ за команду ДЮСШ-11 саме під цим номером", — цитує півзахисника офіційний сайт Динамо.

"Згодом у Чорноморці теж взяв 45-й. І вирішив продовжувати кар’єру з цим номером на футболці.

Як провів клубне міжсезоння? У складі олімпійської збірної України поїхав на міжнародний турнір до Франції. Зіграв там у двох матчах. Наша збірна виграла цей турнір. Після 8 червня поїхав на відпочинок. Був в Одесі, зіграв весілля.

Чим може шлюб негативно вплинути на кар'єру? Такого точно не буде. Я готовий працювати на сто відсотків, з кожним днем ставати краще.

Мені особисто було достатньо відпочинку. Я – молодий гравець, потрібно працювати й ставати краще з кожним днем.

Перші враження від Олександра Шовковського? У першу чергу, це тренер-мотиватор, легенда клубу. З нетерпінням чекаю на плідну роботу під його керівництвом.

У першу чергу хочеться, аби команда пробилася до групового раунду Ліги чемпіонів. Звісно, виграти чемпіонат України. Хочеться перемагати у кожній грі".

Трансфер Максима відбувся влітку в якості вільного агента.