Півзахисник прокоментував співпрацю з тренером Динамо.
Максим Брагару, Футбол 24
24 червня 2024, 23:34
Максим Брагару висловив думку стосовно переходу у київське Динамо.
"Чому обрав 45-й ігровий номер? Я починав грати ще в ДЮФЛУ за команду ДЮСШ-11 саме під цим номером", — цитує півзахисника офіційний сайт Динамо.
"Згодом у Чорноморці теж взяв 45-й. І вирішив продовжувати кар’єру з цим номером на футболці.
Як провів клубне міжсезоння? У складі олімпійської збірної України поїхав на міжнародний турнір до Франції. Зіграв там у двох матчах. Наша збірна виграла цей турнір. Після 8 червня поїхав на відпочинок. Був в Одесі, зіграв весілля.
Чим може шлюб негативно вплинути на кар'єру? Такого точно не буде. Я готовий працювати на сто відсотків, з кожним днем ставати краще.
Мені особисто було достатньо відпочинку. Я – молодий гравець, потрібно працювати й ставати краще з кожним днем.
Перші враження від Олександра Шовковського? У першу чергу, це тренер-мотиватор, легенда клубу. З нетерпінням чекаю на плідну роботу під його керівництвом.
У першу чергу хочеться, аби команда пробилася до групового раунду Ліги чемпіонів. Звісно, виграти чемпіонат України. Хочеться перемагати у кожній грі".
Трансфер Максима відбувся влітку в якості вільного агента.