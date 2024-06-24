Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард підбив підсумки нічиєї зі Швейцарією.

Герой матчу Швейцарія — Німеччина (1:1) Ніклас Фюллькруг прокоментував завершення господарями Євро групового етапу.

"Це чудовий момент для нас, як для команди, і він може стати вирішальним. Це була гра на виліт. Легких суперників не буває, але якщо хочеш стати чемпіоном Європи, потрібно перемагати по-справжньому сильних. Наприклад, Данія, Словенія чи Сербія завжди здатні перевершити себе.

Але, гадаю, ми вже встигли показати на турнірі, на що здатні", — сказав Фюллькруг.

Німеччина посіла перше місце у квартеті, Швейцарія — друга, Угорщина — третя, а Шотландія попрощалась із чемпіонатом Європи.