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Коментар від захисника стосовно виступів у команді.

Вінісіус Тобіас висловив думку стосовно повернення в Шахтар.

"Я почуваюся дуже щасливим, що повернувся в Шахтар зараз", — цитує захисника офіційний сайт клубу.

"2 роки досвіду в Реалі, але я насправді дуже щасливий, що повернувся та маю можливість принести команді найкращий результат, який я можу.

Для мене найважливіше – це грати, і неважливо, в якому це місці. У Шахтарі мені дають можливість грати, і я маю можливість вивчати тут багато різного та цінного для себе.

Звісно, коли я прийшов у Шахтар 2 роки тому, я був іншою людиною. За той період я встиг вивчити в Шахтарі багато. Містер дав мені багато тоді, і я продовжую вивчати багато зараз. Період у Реалі також був важливим для мене, щоб зрости та повернутися в Шахтар більшим професіоналом.

Хоч я й був там, але я намагався слідкувати за іграми. Було трошки складніше саме дивитися матчі, але я був постійно на зв’язку зі своїми друзями в Шахтарі. Вони мені розповідали про перебіг подій, і тому я тримав руку на пульсі подій.

З усіма з першої команди Шахтаря, особливо з тим, з ким встиг познайомитися на момент мого першого приходу. Звичайно, трішки простіше було з бразильцями через наше спільне походження. У будь-якому випадку був дуже щасливий перебувати на зв’язку, бо вони всі – чудові хлопці.

Коли я прийшов сюди, тут було багато українців і бразильців, інтернаціональна команда, в якій можна багато вивчати. Я дуже щасливий бути бразильцем в оточенні українців, і таким чином я можу вивчати дуже багато різного для себе кожен день.

Я можу допомогти в будь-якому випадку різними методами. Так, більше з точки зору нападу, але в Шахтарі багато якісних виконавців, які можуть допомогти так само, як і я. Для нас важливо бути саме командою і кожному матчі демонструвати себе саме з точки зору командної гри.

Коли я прибув у Шахтар, це був доволі складний момент. Був мій день народження, і якраз почалися всі ці події, про які вам відомо.

Але я бачу, що за 2 роки ситуація певною мірою змінилася, і найважливіше, що в нас є можливість грати в футбол у відносно спокійній манері. І найважливіше, що я можу грати, насолоджуватися улюбленою грою щодня.

Мій улюблений номер – 10-й. Але якщо він буде зайнятий – в принципі, я готовий грати під будь-яким номером. Головне – приносити користь команді.

Моїм головним завданням на цей сезон є те, щоб ми пройшли гарно сезон, щоб ми могли досягати нових вершин разом.

І, звичайно, щоб я міг розвиватися як професіонал та добиватися результатів як в особистих показниках, так і командного результату в першу чергу. І найважливіше – отримувати задоволення разом з усією командою Шахтаря".

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