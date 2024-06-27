Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вінгер дав свій коментар.

Півзахисник Лаціо і збірної Італії Маттіа Дзакканьї висловився про майбутній матч зі Швейцарією в 1/8 фіналу Євро-2024 і оцінив частину турнірної сітки, в яку потрапила італійська команда.

"Швейцарія — сильна команда, добре підготовлена. У них багато досвідчених футболістів, які виступають у нашому чемпіонаті. Ми знаємо, що маємо провести чудовий матч, щоб завдати їм проблем і вийти до чвертьфіналу. Ми подивилися багато відеороликів за участю збірної Швейцарії. Вони діють дуже компактно і б'ються один за одного.

Звичайно, можна сказати, що ми потрапили до сприятливої частини турнірної сітки, але на цьому чемпіонаті ми вже бачили, що кожна команда конкурентоспроможна, і менш відомі збірні створюють проблеми іменитішим суперникам, тож нам потрібно зберігати концентрацію і йти від гри до гри. Мені дуже подобається збірна Австрії, але Швейцарія теж дуже сильна", — наводить слова Дзакканьї прес-служба УЄФА.

Матч між командами відбудеться 29 червня в Берліні і розпочнеться о 19:00.