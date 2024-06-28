Україна

Денис Попов оцінив перспективи Браяна Себальйоса.

Захисник Динамо Денис Попов прокоментував підписання конкурента на позицію — Браяна Себальйоса.

"Непогано з м’ячем діє. Але подивимося на нього в матчі з Шахтарем. По першому дню важко сказати, потрібно в справжньому бою з хорошою командою перевірити. Загалом, якщо його запросили до Динамо, то поганим футболістом він точно не може бути", — вважає Попов.

Угода киян з новачком розрахована на пів року, до завершення календарного 2024 року. По завершенні цього терміну Динамо матиме право першочергового викупу трансферу футболіста.