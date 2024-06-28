Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Фабіан Рідер застеріг суперника щодо недооцінки.

Півзахисник збірної Швейцарії Фабіан Рідер висловився напередодні матчу 1/8 фіналу Євро з Італією.

"Італія – топова команда з великою кількістю класних гравців, але ми не повинні боятися. У нас також є гравці з великим досвідом — Граніт Джака, який щойно виграв бундеслігу з Баєром, Ян Зоммер, який виграв чемпіонат Італії з Інтером, Мануель Аканджі, який став чемпіоном Англії з Манчестер Сіті. Усі вони грають у найкращих лігах світу. Отже, ми не повинні ховати голову в пісок.

Якщо хтось нас недооцінює, він відчує це на полі, бо маємо класну команду, ми нікого не боїмося і завжди хочемо грати у свою гру", — сказав Рідер.

Матч Швейцарія — Італія відбудеться 29 червня, початок о 19:00.