Україна

Словенський захисник поділився своїми думками після переїзду до України.

Захисник Жан Тронтель прокоментував свій перехід у луганську Зорю зі словенської Мури.

"Перш за все, я дуже радий бути тут, приєднатися до такого сильного в Україні клубу, як Зоря. Наразі я ще не встиг поспілкуватися зі всіма хлопцями, тому що приїхав тільки вчора надвечір. Знаю, що Зоря — це великий клуб з європейськими традиціями. Готовий працювати та допомагати команді.

Я слідкував за виступами Зорі в Лізі Конференцій. Дивився гру проти Гента. Всі казали, що Зоря — гарна команда, та часто грає в єврокубках.

Частіше я граю на позиції правого захисника. Але також можу зіграти центрального захисника та справа в півзахисті.

Дуже хочу зіграти якомога більше хвилин, допомагати перемагати для того, щоб бути кращими, ніж ми зараз є. Ну і звичайно, посісти місце десь на горі турнірної таблиці", — наводить слова Тронтеля прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Зоря оголосила заявку на літні збори.