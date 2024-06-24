Україна

Футболіст пояснив своє рішення.

Захисник Зорі Олег Данченко вирішив завершити ігрову кар'єру у 29 років. Про це він повідомив в інтерв'ю ТаТоТаке.

"Я ретельно все зважив, і прийняв рішення закінчити професійну кар'єру.

Причина такого рішення — рекомендації медиків чи внутрішнє відчуття? Це різниця в підходах лікарів. Мені говорили, що шанси хороші, але наші медики мене не допускають: вони не знають, як правильно діяти в таких ситуаціях.

Я багато разів ставив собі питання — чи можна більш детально перевірити організм, щоб отримати повну картину. На жаль, але практика показала, що у нас немає хороших лікарів, або мені не пощастило знайти таких. Що ж, життя не закінчується, значить так було призначено і попереду інший цікавий етап", — сказав Данченко.

Нагадаємо, 12 лютого 2023 року Данченко пережив клінічну смерть, його серце зупинялося тричі. А за рік до цього Олег пережив втрату в сім'ї через загибель своєї дружини в автокатастрофі.