Україна

"Пивовари" продовжують працювати зі своїм складом перед стартом нового сезону.

Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про підписання захисника Василя Курка та півзахисника Вадима Вітенчука.

Угода з 29-річним захисником розрахована на два роки, а 27-річний хавбек отримав контракт на один сезон.

Обидва футболісти перейшли до складу "пивоварів" на правах вільних агентів.

Останнім клубом Курка був Верес, де минулого сезону він провів 28 матчів без результативних дій.

Вітенчук у свою чергу раніше виступав за Минай, де відіграв 29 зустрічей та забив три голи.

Також Оболонь продовжила контракт із захисником Єгором Прокопенком. Нова угода розрахована до літа 2026 року. Минулого сезону він провів 28 матчів.

Раніше повідомлялося, що Краснопір перебрався з Оболоні до Руху.