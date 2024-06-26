Україна

Новачок Шахтаря Кіріл Фесюн розповів про перехід до складу "гірників".

Воротар Шахтаря Кіріл Фесюн прокоментував свій перехід у донецький клуб із ковалівського Колосу.

"Сезон розпочинаю у новій команді. Працювати у великому клубі з такою історією – це великий крок для мене. Адаптація як треба. Спілкуюся з усіма потроху, з Різником, тому що були знайомі раніше, із Сіканом, тому що були в збірній. Усе на досить гарному рівні.

Я не хотів реагувати на чутки, тому що хотів дограти сезон в Колосі та повністю віддаватися цій команді, але це стало реальністю. Я дуже щасливий бути тут. Опинитися в такому клубі – це неймовірні емоції, я дуже щасливий.

Насправді жодних думок про Шахтар не було, просто працював над собою, і випав такий шанс. Я не довго думав і погодився, тому що такий шанс, мабуть, випадає раз у житті.

Шахтар – це великий клуб з великою історією, він грає у Лізі чемпіонів. Для мене це неймовірний крок уперед, тому, не довго думаючи, ухвалив рішення.

Через те що 23 зайнятий, я думатиму. Ще не обрав, можливо, буду під 72 номером. Не знаю, буду думати.

Як охарактеризуєш себе як гравця? Потрібно, щоб тренер розповів про мої сильні навички. Вони дивилися за моєю грою, знають мене краще, тому я не досить коректно можу відповісти на це запитання. Це більше до тренера.

Намагатимуся робити все, що від мене залежить, щоб Шахтар вигравав трофеї. З кожним днем, тренуванням потрібно розвиватися і допомагати клубу", — наводить слова Фесюна прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар продав Кастілло в Мідтьюлланн.