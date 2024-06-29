Це перша контрольна гра "гірників" на зборах.
Гравцы Шахтаря, ФК Шахтар
29 червня 2024, 11:21
Сьогодні, 29 червня, відбудеться товариський матч, у якому зустрінуться донецький Шахтар та боснійський Сараєво.
Для команди Маріно Пушича це буде перша контрольна гра у рамках навчально-тренувального збору, який відбувається у Словенії.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 18:30 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Сараєво:
Зазначимо, що за підсумками минулого сезону Сараєво посів четверте місце у чемпіонаті своєї країни та зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.