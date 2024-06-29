Україна

Це перша контрольна гра "гірників" на зборах.

Сьогодні, 29 червня, відбудеться товариський матч, у якому зустрінуться донецький Шахтар та боснійський Сараєво.

Для команди Маріно Пушича це буде перша контрольна гра у рамках навчально-тренувального збору, який відбувається у Словенії.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 18:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Сараєво:

Зазначимо, що за підсумками минулого сезону Сараєво посів четверте місце у чемпіонаті своєї країни та зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.