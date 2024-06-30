Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Але не у випадку з нинішньою Англією...

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2024 з національною командою Словаччини. Цитує фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Найголовніше — це підтримка команди. Моя робота полягає у створенні найкращих умов для того, щоб команда зіграла в потрібний момент і взяла на себе відповідальність у потрібний час. Команда потребує вболівальників, яких ніколи не можна недооцінювати. Вони надихають нас своєю підтримкою, як у другому таймі проти Словенії.

Команда ніколи не буває настільки поганою, як може здатися, або хорошою, як думають люди. Ви на п'ять відсотків відстаєте від того рівня, на якому хотіли б бути, тому вам потрібно бути обережним, щоб не пустити все на самоплив та не втратити впевненість. У кожному матчі в нас були гравці, які змінювали гру, виходячи на заміну. Ми розуміємо, що люди прагнуть зайняти свої місця, і нам потрібне посилення. Можливо, буде потрібно п'ять або шість замін, але важливо, щоб вони були готові.

Думаю, ми виросли, як команда. На початку турніру в нас було багато нових гравців та багато тих, кому бракувало практики. Тож фізично футболісти зараз перебувають у кращому стані. Ми пройшли через певні випробування, і це допоможе нам виробити стійкість. Зараз ми насолоджуємося турніром, подивимося, як далеко зможемо зайти.

З нетерпінням чекаємо наступного етапу турніру. Саме заради цього ми перебуваємо тут, всі гравці натхнені. Ми знаємо, що матчі на вибування пов'язані із максимальною небезпекою. Але ми до цього звикли", — сказав Саутгейт.