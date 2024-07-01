Захисник удруге в кар’єрі залишає рідний клуб.
Дар'я Ракіцька та Ярослав Ракіцький, фото із соцмереж
01 липня 2024, 13:50
Сестра Ярослава Ракіцького Дар'я розповіла деякі деталі відходу свого брата з Шахтаря.
"Для вболівальників хочеться пояснити, що сталось. 30 червня 2024 року завершився контракт Ярослава з Шахтарем.
Найвідданіше серце "гірників" залишає клуб не за своїм бажанням. Час йти далі. Кар'єра продовжується, здоров'я і фізична форма відмінні, готові до нових викликів!" – написала Дар'я на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Загалом, Ракіцький провів за Шахтар 358 матчів, забив 18 голів та віддав 35 гольових передач.