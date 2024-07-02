Україна

Захисник прокоментував виступи у команді.

Гіоргі Майсурадзе висловив думку стосовно переходу у Полісся.

"Я дуже радий, що потрапив у цю команду. Всі футболісти дуже тепло мене зустріли і радо прийняли", — цитує захисника офіційний сайт клубу.

"Це також стосується і тренерського штабу, і персоналу. Буду намагатися робити все від мене залежне для цього клубу. Дуже щасливий, що я тут. Будемо досягати з Поліссям лише перемог.

Що повинні про мене знати вболівальники? Напевно, те, що я робитиму усе, щоб команда перемагала, зроблю свій внесок у це. Буду максимально старатися, щоб порадувати фанатів.

Я дуже зрадів, що такий клуб з такими амбіціями мною зацікавився. Чесно кажучи, довго не думав. Швидко ухвалив рішення – і ось я вже тут.

Скажу чесно, спершу нічого не знав про Полісся, усю інформацію отримав від мого агента – про клуб, про амбіції, про бажання розвиватися. І зрозумів, що сюди варто їхати. Ми досягли домовленостей і підписали угоду.

Так, я знаю інших грузинських гравців в чемпіонату України і радий, що я теж у числі тих, хто грає в українському чемпіонаті. Для мене це певний виклик і гарний досвід. Буду все робити, щоб бути кращим.

Чи розпитував когось про Україну? Так, говорив з хлопцями з Шахтаря, вони зраділи, що я гратиму тут. До речі, зокрема й вони допомогли мені прийняти рішення, дали чимало корисних порад. Саме тому я зовсім не хвилювався, вирушаючи в Україну. Хочу вкотре підкреслити: мені тут усе подобається.

Я знав, що в Україні війна, але і знав, що тут більш-менш тихо, люди намагаються жити звичним життям. Бачив, що ситуація більш-менш спокійна, і тому вирішив переїхати.

Перш за все хочу тут підняти кубок, виграти чемпіонство. А що буде далі – майбутнє покаже".

До складу Полісся Гіоргі доєднався за 400 тисяч євро з Динамо Тбілісі.